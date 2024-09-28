تمديد فترة التسجيلات الأولية في التكوين المهني

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في بيان لها اليوم السبت، عن تمديد فترة التسجيلات الأولية الخاصة بدورة أكتوبر 2024، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المترشحين الاستفادة من المقاعد البيداغوجية.

وجاء في البيان أن هذا التمديد يأتي في إطار الاستعدادات المتواصلة للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2024، وحرصًا من الوزارة على ضمان فرص التعليم للجميع. وأكدت الوزارة أن التسجيلات ستظل مفتوحة حتى بعد انطلاق الدورة، مما يتيح فرصة إضافية للراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني.

ودعت الوزارة جميع المترشحين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة إلى استغلال هذه الفرصة واستكمال إجراءات التسجيل في أقرب وقت ممكن.