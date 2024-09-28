آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

تمديد فترة التسجيلات الأولية في التكوين المهني

28 سبتمبر 2024 ()

38serv

+ -

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في بيان لها اليوم السبت، عن تمديد فترة التسجيلات الأولية الخاصة بدورة أكتوبر 2024، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المترشحين الاستفادة من المقاعد البيداغوجية.

وجاء في البيان أن هذا التمديد يأتي في إطار الاستعدادات المتواصلة للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2024، وحرصًا من الوزارة على ضمان فرص التعليم للجميع. وأكدت الوزارة أن التسجيلات ستظل مفتوحة حتى بعد انطلاق الدورة، مما يتيح فرصة إضافية للراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني.

ودعت الوزارة جميع المترشحين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة إلى استغلال هذه الفرصة واستكمال إجراءات التسجيل في أقرب وقت ممكن.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    تورط طرف خامس في تفجيرات "بيجر" بلبنان

    9591 قراءة
  • 3

    أمطار غزيرة تجتاح 22 ولاية (تحديث)

    7642 قراءة
  • 4

    الغموض يكتنف مصير حسن نصر الله

    6559 قراءة
  • 5

    عدوان صهيوني جديد على بيروت (فيديو-صور)

    6205 قراءة