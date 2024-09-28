الجزائر تحتضن فعالية "الفن من أجل السلام"

نظم مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب اليوم في الجزائر العاصمة فعالية "الفن من أجل السلام" لتعزيز ثقافة السلم واستخدام الفن كأداة لمقاومة التطرف والإرهاب. يتزامن الحدث مع اليوم الدولي لمكافحة الإرهاب (28 سبتمبر) ويهدف إلى استخدام الفن كوسيلة لتعزيز السلام والتسامح.

تأتي الفعالية أيضًا في إطار "اليوم الدولي للسلام"، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام، والذي يركز هذه السنة على "تعزيز ثقافة السلام".

خلال الحدث، أكد المدير المؤقت للمركز، إدريس منير لعلالي، على أهمية السلام كقيمة أساسية للبشرية والتزام المركز بمكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تعرقل التقدم والتنمية في القارة الإفريقية.

اختيار موضوع "الفن من أجل السلام" يأتي من إيمان المركز بقوة الفن كأداة لتوحيد الشعوب ومقاومة الإرهاب والانقسام. وتضمنت الفعالية معارض للفن التشكيلي والنحت، عروضا فنية، وكذلك تقديم مأكولات تراثية متنوعة من الدول الإفريقية، مما يعكس غنى التنوع الثقافي في القارة.