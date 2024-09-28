تونس تعلن إجلاء رعاياها من لبنان

أعلنت الحكومة التونسية عن تنظيم رحلة إجلاء عاجل للرعايا التونسيين من لبنان، في أعقاب التطورات المتسارعة والخطيرة للأحداث في لبنان، نتيجة للعدوان الصهيوني الهمجي.

وأفاد بيان للخارجية التونسية بأن الرئيس قيس سعيّد قرر تكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين والتونسيات المتواجدين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن. وأسدى سعيد تعليمات عاجلة إلى كافة الهياكل التونسية المعنية بتنفيذ هذا القرار في الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية المختصة.

وحث وزارة الخارجية على التنسيق المحكم مع سفارتنا ببيروت للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بعين الاعتبار للأولويات الأمنية والصحية وللحالات الإنسانية. وجدّد سعيد التأكيد على تضامن بلاده الكامل مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانبها ودعمها في مواجهة كل التهديدات التي تنال من أمنها واستقرارها.

وأمر سعيد الحكومة التونسية إلى سرعة التنسيق مع نظيراتها اللبنانية للوقوف على حاجياتها الطبية والإنسانية لتوفير العون اللازم للشعب اللبناني الشقيق.