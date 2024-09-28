توقيع اتفاقية شراكة بين "جازي" والوكالة الوطنية للتشغيل

تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الاتصالات "جازي" والوكالة الوطنية للتشغيل، بهدف رقمنة عملية التوظيف. هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بحضور المديرين العامين للطرفين، تهدف إلى نشر عروض التوظيف الخاصة بشركة "جازي" عبر الإنترنت باستخدام منصة "وسيط" و"وسيط أونلاين" التابعة للوكالة.

بموجب الاتفاقية، ستقوم "جازي" بنشر عروض العمل واختيار المرشحين المؤهلين من خلال المنصة الرقمية "أو سي جي"، في حين ستعمل الوكالة على إنشاء حسابات إلكترونية للشركة ومعالجة العروض في غضون خمسة أيام. هذه الخطوة ستقلل من وقت معالجة العروض وتوفر فرص التوظيف على نطاق واسع عبر 58 ولاية.

الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تهدف إلى تحسين الوساطة في مجال التوظيف باستخدام التقنيات الحديثة. شركة "جازي" تسعى من خلالها إلى استقطاب أفضل الكفاءات الجزائرية والاحتفاظ بها، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي والمساهمة في الاقتصاد الوطني.