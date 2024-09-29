تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان

أعلن مسؤول حكومي لبناني نزوح حوالي مليوني مواطن، جراء العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، منذ أسبوع، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقال ناصر ياسين، رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن نحو "مليونان لبناني نزحوا بسبب الهجمات الصهيونية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر الجاري، بينهم مئات الآلاف نزحوا منذ أول أمس فقط".

وكان فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أعلن، أمس السبت، أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخليا في لبنان جراء الهجمات الصهيونية.

وكشف غراندي، في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 50 ألف لبناني وسوري في لبنان عبروا إلى سوريا، هربا من الغارات الجوية الصهيونية.

ويتعرض لبنان لاعتداءات صهيونية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لاسيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص من بينهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ودفع مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان يوم أمس فقط 33 قتيلا و195 جريحا. كما أعلن فراس الأبيض، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بلغت 1640 قتيلا و8408 جرحى.