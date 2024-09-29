ملاريا: انطلاق أول فوج طبي إلى إن ڤزام

وضعت شركة سوناطراك أربع طائرات تابعة لشركة "طاسيلي" تحت تصرف الهلال الأحمر الجزائري، لنقل الأطباء والإعانات والمعدات الطبية إلى ولاية إن ڨزام، حيث تم تسجيل انتشار واسع لوباء حمى المستنقعات "الملاريا" والدفتيريا، حسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، اليوم.

وأفاد المصدر ذاته، عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الأحد، بأن "رئيسة الهلال الأحمر أشرفت على انطلاق أول فوج طبي إلى ولاية إن ڨزام، اليوم، مجهزا بمعدات طبية وإعانات إنسانية، على متن طائرات "طاسيلي" التي سخرتها شركة سوناطراك".

وتنقل، أمس، البروفيسور كمال صنهاجي، مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، إلى إن ڤزام لتقييم الوضع.

وسجلت عدة مناطق في أقصى الجنوب عددا كبيرا من الاصابات بـ"الملاريا"، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع لإعلان حالة الاستنفار بإرسال كمية معتبرة من المعدات واللقاحات، وكذا الأطر الطبية لمواجهة الوضع.