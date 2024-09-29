3 مباريات بتقنية "الفار"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، في ثلاث من الأربع مباريات الخاصة بتسوية رزنامة بطولة المحترف الأول.

وستكون تقنية "الفار" حاضرة في مباراة القمة التي ستجمع شبيبة القبائل ومولودية الجزائر المقررة يوم الفاتح أكتوبر بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، وسيشرف عليها الحكم بن براهم.

وتسجل تقنية "الفار" حضورها أيضا في اليوم الموالي (2 أكتوبر) وللمرة الأولى بملعب حمّام عمار بخنشلة، بمناسبة استقبال الاتحاد المحلي لشباب بلوزداد، تحت إشراف الحكم عوينة، وفي نفس اليوم بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، بمناسبة استقبال اتحاد العاصمة لفريق اتحاد بسكرة، ويشرف الحكم الدولي مصطفى غربال على غرفة "الفار".

بالمقابل، ستغيب تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة الرابعة والأخيرة من تسوية رزنامة الجولة الأولى، والتي ستجمع يوم الأربعاء فريق شباب قسنطينة بضيفه ترجي مستغانم، على ملعب بلعيد بلقاسم بميلة دون حضور الجمهور.