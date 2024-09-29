مناشدة إدارة ترجي مستغانم

ناشدت إدارة ترجي مستغانم ما وصفتها الجهات المعنية بالمبادرة والاسراع باصلاح أرضية ميدان ملعب محمد بن سعيد التي توجد في حالة كارثية.

وقالت إدارة الترجي في بيان رسمي نشرته اليوم على حسابها الرسمي وبعد أن شكرت السلطات الأمنية نظير توفيقها في تأمين وتنظيم المباراة "نقطة هامة نريد التطرق إليها و هي أرضية الميدان المتدهورة و التّي شكلت اليوم أمامنا عائقا حقيقيا ما منعنا من تطبيق كرتنا بالشكل الذي نريده"

وظهرت أرضية ملعب محمد سعيد بمستغانم بمناسبة استقبال الترجي لمولودية وهران في حالة مرزية ومتدهورة ولا تصلح تماما لاستقبال مباريات كرة القدم وشكلت عائقا وخطرا على أداء لاعبي الفريقين وهي مهددة بالأسوء مع التلقبات الجوية المرتقبة.

وأضافت إدارة الترجي في ذات البيان " لهذا تتقّدم إدارة الفريق بإسمها و إسم كل عُشاق الأخضر بطلب الجهات المعنية و المُكلفة بإصلاح أرضية الملعب عبر إتّخاد الإجراءات اللازمة لإصلاحها في أقرب وقت ممكن، كلنا نعلم مدى الدور الحيوي التى تلعبه جودة الأرضية في إنجاح أي تظاهرة رياضية خاصة و أن الإدارة بكل طواقمها و اللاعبون متشوقّون لمواصلة الإستقبال في ميداننا و أمام جمهورنا الذي يعتبر نقطة قوتنا"