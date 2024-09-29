مؤتمر جهوي للمركزية النقابية

ينظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد غد، مؤتمرا جهويا للإطارات النقابية لولايات وسط البلاد، لمناقشة مسائل وقضايا ذات الاهتمام الوطني، المتعلقة بمطالب طرحت خلال الحملة الانتخابية، بخصوص "الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومعاشات التقاعد وقرارات المحكمة غير المطبقة والصحة العقلية"، بحسب مخرجات اجتماع الأمانة العامة للمركزية النقابية نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد مصدر عليم لـ"الخبر" بأن اللقاء الذي تم برئاسة أمينه العام، عمر تقجوت، تطرق لعدة ملفات هامة، وتم التنويه في البداية بـ"المناخ الهادئ الذي تم فيه العودة إلى العمل"، مرجعا ذلك إلى "التأثير الإيجابي للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال".

كما يعتزم الاتحاد فتح ملف، يضيف المصدر، "تأثير تغير المناخ على عالم الشغل في الجزائر". ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها قيادة الاتحاد، "قراءة معمقة لخطاب تنصيب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكل ما تضمنه من توجيهات وأعمال ومشاريع مستقبلية".

وثمّن المشاركون "الاستعداد لدى رئيس الجمهورية لفتح الحوار الوطني". كما عبرت المركزية عن ارتياحها لـ"جميع القرارات والالتزامات التي قدمها الرئيس لخلق فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تعزيز أدوات الإنتاج الوطنية والتنظيم ومراقبة الأسعار".

كما تقرر عقد، غدا، اجتماع بين الأمين العام والنقابة الوطنية للحماية المدنية، يعقبه اجتماع آخر مع الفيدرالية الوطنية للجمارك.