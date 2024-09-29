مقرر وزاري مشترك لتسيير الملاعب الجديدة

باشرت السلطات العمومية عملية إعداد دفتر شروط خاص بطريقة تسيير الملاعب الجديدة في إطار حق الامتياز.

وتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة ضمت وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشباب والرياضة.

واجتمع ممثلون عن الوزارات الثلاث بمقر وزارة الشباب والرياضة، يوم الخميس الماضي، للخروج بمقرر وزاري مشترك، وتم خلال الاجتماع مناقشة الصيغة المناسبة لمنح هذه الملاعب للأندية لتسييرها وفق دفتر شروط محدد.

وأثناء الاجتماع تم تسجيل تحفظ على بعض النقاط المقترحة، خاصة وأن ممثلي وزارة الشباب والرياضة استندوا إلى المرسوم الرئاسي الذي صدر عام 1991 في إطار حق الامتياز، لكن ومع التطور الحاصل في تسيير المنشآت في مختلف أنحاء العالم والملاعب العصرية التي شيدتها الدولة الجزائرية، يتطلب تحديث بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بالشق التجاري الذي يعود بفائدة ويجلب موارد مالية تسمح بصيانة هذه الملاعب، وحتى طريقة تسمية الملاعب، سيتم إجراء تعديلات عليها من خلال الحفاظ على الأسماء التي تضعها الدولة الجزائرية واقتراح إضافة أسماء الممولين للاسم المعتمد للملعب، حتى تكون هناك عائدات من الإشهار، مثل ملعب نيلسون مانديلا وإضافة اسم مؤسسة تجارية وميلود هدفي، مع إضافة اسم مؤسسة اقتصادية، مثلما هو معمول به عالميا.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مجددا، هذه الأيام، للانتهاء من إعداد دفتر الشروط، خاصة وأن السلطات العليا تحرص على أن يكون تسيير هذه الملاعب عصريا وفي مستوى هذه المنشآت التي ضخت من أجل تشييدها الدولة الجزائرية أموالا كبيرة، للارتقاء بكرة القدم الجزائرية إلى أعلى المراتب.

وتسعى الوزارات الثلاث للخروج بمقرر مشترك في الأيام القادمة، خاصة وأنه سينهي حالة الانسداد الحاصلة في طريقة تسيير هذه الملاعب، والتخلص من صداع الرأس الذي سببته في عديد المرات عندما تتعرض أرضيات هذه الملاعب للتدهور.

ومن شأن هذا المقرر أن يعود بالفائدة على الأندية التي تنتظره بفارغ الصبر، مثل شباب بلوزداد، الذي، على سبيل المثال، تقدم بطلب تسيير ملعب نيلسون مانديلا سنة 2022، ومنذ ذلك الحين وهو في انتظار أي قرار من شأنه أن يسمح له باستغلال ملعب نيلسون مانديلا ومرافقه، حيث يمتلك النادي اتفاقية مع ديوان المركب الأولمبي يدفع من خلالها تكاليف شهرية تمنحه حق استغلال فندق نيلسون مانديلا، الذي يقيم فيه شبان الفريق منذ الموسم الماضي، وتمنحه الاتفاقية كذلك حق الاستقبال بملعب 5 جويلية 1962 وملعب نيلسون مانديلا.

ويعتبر شباب بلوزداد ثاني فريق كان يستغل ملعب 5 جويلية 1962 ونيلسون مانديلا بعد مولودية الجزائر، التي تنقلت إلى ملعب علي عمار، المدعو علي لابوانت بالدويرة، بعد قرار رئيس الجمهورية بمنح الملعب للعميد.

وبالإضافة إلى شباب بلوزداد، فقد حصلت إدارة اتحاد الجزائر أيضا، هذا الموسم، على ترخيص بالاستقبال بملعب 5 جويلية 1962 وملعب نيلسون مانديلا عندما يكون متاحا، وذلك مثلما كشفت عنه "الخبر" في أعدادها السابقة، حيث تطرقت إلى تفاصيل العقد الذي يربط إدارة اتحاد الجزائر بديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف"، والذي يتضمن ثمانية بنود تم الاتفاق والتوقيع عليها شهر أوت الماضي من طرف رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمدير العام السابق لديوان المركب الأولمبي، محمد السعيد إسماعيل.