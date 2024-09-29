جديد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن اجتماع "قريب" بين وزراء الطاقة للدول الثلاث المعنية بأنبوب الغاز العابر للصحراء (الجزائر، النيجر ونيجيريا)، بغية متابعة تقدم هذا المشروع "الاستراتيجي".

وفي تصريحات صحفية عقب استقبال عرقاب لوزير البترول النيجري، صحابي عومارو، بمقر الوزارة، في العاصمة، أوضح أنه "تم الاتفاق على المضي قدما لتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وعقد اجتماع وزاري للدول الثلاث المعنية في أقرب وقت، على أن يتم ضبط تاريخ ومكان هذا اللقاء بالاتفاق مع وزير النفط لنيجيريا".

وفي السياق ذاته، ناقش مسؤولا البلدين خلال اللقاء –حسب بيان وزارة الطاقة- مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، والتأكيد على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا، وأشار عرقاب إلى أن "تجسيد المشروع بدأ فعليا من خلال الدراسات التقنية، وسيتواصل عبر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية بهدف متابعة مدى تقدم المشروع كما هو مسطر له".

وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول النيجري على "أهمية مشروع خط أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء من أجل إعطاءه دفعا جديدا والاستفادة من تأثيراته الإيجابية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة، وكذا استعداد بلاده لاستئناف المشاورات وعقد اجتماع في الاسابيع المقبلة تضم وزراء البترول للدول الثلاث".