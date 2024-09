Belaribi passe en revue le dossier AADL3

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a présidé ce dimanche une réunion d'évaluation axée sur les mesures à prendre pour fournir les terrains nécessaires au programme de 2 millions de logement, y compris le programme "AADL 3", selon un communiqué du ministère.

En prévision de la mise en œuvre du programme quinquennal 2024-2029, qui prévoit la construction de 2 millions de logements, approuvé par le président de la République, la réunion a porté sur les procédures à adopter pour identifier et préparer les terrains destinés à ces projets de logement sous toutes leurs formes, notamment pour le programme "AADL 3". Une attention particulière a été accordée à la préparation proactive des dossiers nécessaires à l'élaboration des titres de propriété pour ces terrains, en tenant compte des quotas qui seront définis dans les lois de finances de chaque année, notamment celle de 2025.

Ont assisté à cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, l'inspecteur général, le directeur général du logement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL), ainsi que les directeurs de l'habitat et de l'urbanisme et les directeurs des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de 12 wilayas, dont Annaba, Constantine, Mila, Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Biskra, Khenchela, Ouled Djellal, Skikda, Tébessa, ainsi que les directeurs régionaux de l'AADL des wilayas de Constantine et Annaba.

Le directeur général du logement a présenté un rapport sur la distribution des logements le 5 juillet 2024, à l'occasion de la fête de l'indépendance, précisant que 251.890 logements ont été distribués, dont 46.308 logements dans la formule de logement public locatif, 14.146 dans la formule de logement promotionnel aidé (participatif), 67.370 dans la formule de vente par location (AADL), 94. 305 logements ruraux, 27.185 parcelles sociales et 2.576 logements dans la formule de logement promotionnel libre.

Le ministre Belaribi a salué les efforts déployés par les cadres du secteur, en soulignant l'importance cruciale du logement rural dans la stratégie de fourniture de logements. Il a également mis en avant la distribution de 67. 370 logements dans la formule AADL lors de la fête de l'indépendance, reflétant l'expertise de l'AADL dans la gestion de ces projets.

Il a réaffirmé que tous les logements achevés devaient être transférés à l'agence de gestion immobilière "GEST IMMO" avant leur distribution, afin qu'ils soient totalement prêts dans les moindres détails.

La réunion a également porté sur le programme en cours de préparation pour le 1er novembre prochain, date à laquelle un important quota de logements sera distribué sous diverses formules à travers le pays.

Enfin, le ministre a remercié tous les cadres du secteur pour leurs efforts qui ont permis de distribuer 1,7 million de logement d'ici la fin de l'année, rappelant le défi fixé par le président de la République, à savoir la réalisation de 2 millions de logement.