Le gazoduc transsaharien : Où en est-on ?

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé ce dimanche la tenue prochaine d'une réunion entre les ministres de l'Énergie des trois pays concernés par le projet du gazoduc transsaharien (Algérie, Niger et Nigéria), dans le but de suivre l'avancement de ce projet "stratégique".

Après avoir reçu le ministre du Pétrole nigérien, Sani Issoufou Mahamadou, au siège du ministère à Alger, Arkab a précisé dans des déclarations à la presse que "les trois pays ont convenu d'aller de l'avant pour concrétiser le projet du gazoduc transsaharien et de tenir une réunion ministérielle dans les plus brefs délais. La date et le lieu de cette rencontre seront fixés en concertation avec le ministre du Pétrole du Nigéria."

"La réalisation du projet a déjà commencé par les études techniques, et se poursuivra à travers les réunions du comité ministériel conjoint et du comité technique pour assurer le suivi de l'avancement du projet, conformément au plan établi", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les discussions avec le ministre nigérien, Arkab a indiqué qu'il avait été convenu que la compagnie pétrolière nigérienne "Sonidep" serait accompagnée dans la formation de ses cadres dans tous les domaines liés aux hydrocarbures, allant de l'exploration à la production, en passant par l'exploitation, le transport et la commercialisation.

Par ailleurs, le ministre a exprimé la volonté de l'Algérie d'accompagner le Niger dans le domaine de la pétrochimie, compte tenu de l'expertise algérienne, notamment en ce qui concerne le raffinage du pétrole.