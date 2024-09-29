بيان جديد لوزارة الصحة بشأن ظهور وباء الملاريا بالجنوب

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن الوضعية الوبائية تسير "وفق البروتوكولات العلمية المعروفة"، وذلك عقب ظهور حالات دفتيريا وملاريا ببعض الولايات بجنوب البلاد، مشيرة إلى أن العملية "متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "تبعا لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بيان صحفي مفبرك منسوب إلى وزارة الصحة، تضمن افتراءات لا أساس لها تتعلق ببعض ولايات الجنوب التي عرفت ظهور حالات الدفتيريا والملاريا، تفند وزارة الصحة تفنيدا قطعيا محتوى هذا التغليط''، مؤكدة أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".

وعليه -يضيف البيان- تدعو الوزارة إلى "تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال التصفح الدوري للموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة".

كما تطمئن وزارة الصحة المواطنين بأن "الوضعية الوبائية تسير وفق البروتوكولات العلمية المعروفة"، مجددة التأكيد بأن "العملية متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها".