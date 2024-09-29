أمن ورقلة يطلق عمليات دهم واسعة ضد بؤر الإجرام

أطلقت المصالح العملياتية بأمن ولاية ورقلة في اليومين الأخيرين، عمليات دهم واسعة ضد مروجي المخدرات والحبوب الهلوسة عبر عدد من الأحياء السكنية بالولاية، أسفرت عن حجز 5415 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 280 مليون سنتيم وتوقيف شخص.

وأفاد بيان لمصالح أمن الولاية، أن عمليات الدهم "مست بؤر الإجرام بقطاع الاختصاص لمحاربة المروجين والمجرمين، وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة الجهود العملياتية بهدف حماية الوطن والمواطن والحفاظ على النظام العام".

وأضاف البيان ذاته أن عمليات الدهم شملت حي سكرة ببلدية_الرويسات، وكذا تجمعات سكنية ببلدية عين البيضاء، بهدف توقيف مختلف الأشخاص المبحوث عنهم من قبل العدالة، حيث أفضت الجهود إلى " إخضاع 151 شخص لفحص الهويــة، وتوقيف 24 شخصا متورطا في قضايا مختلفة مع توقيف 09 أشخاص محل أوامر قضائية " .

وذكر بيان شرطة ورقلة أن العملية الواسعة التي قامت بها مصالحها، أسفرت عن حجز 5415 قرص مهلوس و150 غرام مخدرات وكذا مبلغ مالي قدره 288 مليون سنتيم كانت بحوزة أحد الأشخاص الموقوفين بتهمة حيازة المؤثرات العقلية، كما تم حجز 03 بنادق صيد، بدلة عسكرية "سروال"، 180 غـرام من مادة البـارود و 20 خرطوشة نارية، 20 قطعة سلاح أبيض محظــور، فضلا عن حجز 55 مركبة مشتبه فيها في عملية التهريب، و 77 دراجة نارية.

وقال البيان إن المتورطين في هذه القضايا، سيتم تقديمهم في وقت لاحق أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عقب إتمام كافة الاجراءات القانونية.