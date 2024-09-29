وزير الري يشرف على انطلاق مشروع تجديد شبكات التطهير في بسكرة

شدد، وزير الري طه دربال في بسكرة لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة الاعتبار لشبكات التطهير بعاصمة الولاية الذي رصد له كشطر أول غلاف مالي بقيمة 4 مليار دج على ضرورة احترام آجال تجسيد المشاريع والتقيد بالمواصفات التقنية التي تضمن نوعية أشغال جيدة .

وطالب وزير الري ردا على الشروحات التي تلقاها بخصوص مشروع تجديد شبكات الصرف الصحي ، بضرورة التقيد بالمواصفات التقنية على اعتبار أن مثل هذه المشاريع تعد هيكلية لا تنجز كل سنة .و لا بد من التقيد بالمتابعة اليومية والمستمرة من أجل إتمام هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن حتى يمكن التصدي لعديد الظواهر خاصة الطبيعية كالفيضانات التي أصبحت ميزة من مميزات هذا الوقت حيث تتساقط أمطار بكميات معتبرة في أوقات غير معتادة وحسبه فإن ولاية بسكرة تعاني اهتراء الشبكات والهبوطات الأرضية و تجديدها سيجنب المواطنين الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وبالتالي تفادي الحوادث .

وأكد وزبر الري في سياق كلامه أنه أعطيت تعليمات فيما يخص المشاريع التي لها علاقة مباشرة بالخدمة العمومية والمواطنين وذلك بإلزام المقاولات بمدة الإنجاز وتحديدها ووضعها كشرط مسبق و العقد شريعة المتعاقدين فيما يخص السعر ومدة الإنجاز غير قابلة للتفاوض. وأردف قائلا " نتمنى أن الشطر الأول يفتح الباب لتسجيل الشطر الثاني وإذا أنجزنا المشروع بالمواصفات التقنية المطلوبة واحترمنا الآجال نكون في موقف يسمح لنا بالدفاع وتسجيل الشطر المتبقي لكن إذا خصصنا 4 مليار دج وحصلنا فيها لا يمكن تسجيل شطر آخر ".