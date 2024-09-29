طرح 36300 تذكرة للقمة بين القبائل والمولودية

كشفت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو عن طرح 36.300 تذكرة بمناسبة القمة التقليدية التي ستجمع شبيبة القبائل و مولودية الجزائر المقررة يوم 1 أكتوبر المقبل لملعب حسين ايت أحمد بتيزي وزو.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو إلى أن عملية البيع ستتم يوم المباراة بداية من الساعة 7 صباحا عبر 3 نقاط حيث سيتم بيع 20 ألف تذكرة على مستوى ملعب 1 نوفمبر 1954.

و 6500 تذكرة على مستوى ملعب بوكرسي وملعب ترساطين بعزازقة.

كما سيتم بيع 6500 تذكرة بقاعة OMS بدراع الميزان

بالمقابل حددت حصة تذاكر الزوار مولودية الجزائر بـ 3300 تذكرة لم يتم التوضيح حول طريقة أو مكان بيعها.