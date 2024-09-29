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رياضة

طرح 36300 تذكرة للقمة بين القبائل والمولودية

29 سبتمبر 2024 ()
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كشفت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو عن طرح 36.300 تذكرة بمناسبة القمة التقليدية التي ستجمع شبيبة القبائل و مولودية الجزائر المقررة يوم 1 أكتوبر المقبل لملعب حسين ايت أحمد بتيزي وزو.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو  إلى أن عملية البيع ستتم يوم المباراة بداية من الساعة 7 صباحا  عبر 3 نقاط حيث سيتم بيع 20 ألف تذكرة على مستوى ملعب 1 نوفمبر 1954.

و 6500 تذكرة على مستوى  ملعب بوكرسي وملعب ترساطين بعزازقة.

كما سيتم بيع 6500 تذكرة بقاعة OMS بدراع الميزان

بالمقابل حددت حصة تذاكر الزوار مولودية الجزائر بـ  3300 تذكرة لم يتم التوضيح  حول طريقة أو مكان بيعها.

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