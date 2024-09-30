مولودية الجزائر تدافع عن نفسها أمام الكاف

دافعت إدارة نادي مولودية الجزائر عن نفسها في قضية مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري، التي انتهت بفوز مولودية الجزائر بهدفين لصفر وتأهلها إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا. وفي مراسلة وجهتها إلى لجنة انضباط الكاف، أكدت إدارة مولودية الجزائر أن كل الرسميين الذين كانوا حاضرين بالملعب تواجدوا في ظروف جيدة، قبل، أثناء وبعد المباراة، بما في ذلك بعثة الاتحاد المنستيري.

وحملت المراسلة كل الدلائل التي تثبت أن النادي استقبل ضيوفه بشكل جيد يليق بمقام ضيوف الجزائر بملعب علي عمار المدعو "علي لابوانت" بالدويرة.

ولم تشر المراسلة إلى أي شيء يثير الانتباه، عدا إشعال الألعاب النارية في المدرجات فقط دون الإلقاء بها على أرضية الميدان.