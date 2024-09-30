استشهاد قائد حماس في لبنان

أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج، فتح شريف أبو الأمين، استشهد مع بعض أفراد عائلته في ضربة صهيونية في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، وقوع غارة جوية استهدفت المخيم قرب مدينة صور في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه "للمرة الأولى" يتم استهداف المخيم.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت، في وقت سابق، مقتل 3 من أعضائها في ضربة صهيونية على بيروت، هي الأولى من نوعها التي تستهدف قلب العاصمة اللبنانية، منذ بدء التصعيد مع حزب الله، إثر هجوم حماس على الكيان المحتل في 7 أكتوبر 2023.

وفي 2 جانفي 2024، استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية في ضربة للجيش الصهيوني.