وزير السكن يتفقد وضع ملعب علي عمار

أدى وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، صبيحة اليوم الإثنين، زيارة تفقدية إلى ملعب علي عمار، المدعو علي لابوانت بالدويرة، وهذا للوقوف على حالة الملعب المذكور، بعد أحداث العنف والشغب والتخريب التي طالته، بمناسبة المباراة الرسمية الأولى التي جمعت، السبت الماضي، فريق مولودية الجزائر واتحاد المنستير في رابطة أبطال إفريقيا.

وأشار بيان صادر عن وزارة السكن، إلى أن الوزير وقف خلال الزيارة على مدى سيرورة أشغال صيانة الملعب، بعدما تم إحصاء جميع نقاط التدخل من طرف المختصين والتقنيين، قبل أن يترأس اجتماعا تقنيا ضم جميع المتدخلين والمكلفين بأشغال الصيانة، مع مكتبي الدراسات المكلفين بمتابعة أشغال الملعب، ومدير التجهيزات العمومية ومؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، إضافة إلى مؤسسة الإنجاز.

وأضاف البيان أن بلعريبي، وبعد التطرق إلى جميع النقاط المعنية بالصيانة، وتقييمها من الناحية المادية، أمر بضرورة الانتهاء من جميع الأشغال الناتجة عن الخسائر في أقرب الآجال، مع برمجة زيارة ثانية فور انتهاء الأشغال.