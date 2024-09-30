وهران: الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات "الحرڤة"

أطاحت شرطة وهران بشبكة لتنظيم رحلات الإبحار السري، وأوقفت 5 من عناصرها، بينهم الرأس المدبر لتنظيم هذه الرحلات.

وأفاد بيان لذات الهيئة، اليوم الإثنين، بأن "عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المتحصل عليها ميدانيا من قبل ذات العناصر، والتي مفادها تنظيم أفراد هذه الشبكة لرحلات الإبحار السري".

وبعد تكثيف التحريات، يضيف البيان "وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم مداهمة المكان، حيث أسفرت العملية عن توقيفهم، وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، قدره 104 مليون سنتيم، ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص، وسيحالون بموجبه أمام العدالة".