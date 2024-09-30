الوزارة تعاتب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر

استقر اتحاد الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا لاستقبال اتحاد بسكرة بهذا الملعب يوم الأربعاء، في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى.

وكان هنالك اجتماع، يوم أمس الأحد، بمقر وزارة الشباب والرياضة، جمع مسؤولين في الوزارة والمسؤول عن ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف" ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر ورئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، من أجل الحديث عن وضعية أرضية ميدان الملعب وتحديد موعد العودة لإجراء المباريات به.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية، عن تلقيها الضوء الأخضر من أجل استقبال اتحاد بسكرة يوم الأربعاء ومولودية البيض يوم الأحد المقبل بملعب نيلسون مانديلا، ما دفع بالمسؤولين بالوزارة إلى معاتبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر، عثمان سحبان، خلال الاجتماع بسبب ذلك البيان، خاصة وأنه لم يكن قد تلقى، حسبهم، الضوء الأخضر، حيث طلبوا منه، وقتها، الانتظار إلى حين التأكد من جاهزية الأرضية، غير أنه تسرع في نشر خبر غير رسمي لمشجعي اتحاد الجزائر.

واقتضى الأمر تدخل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الذي تنقل، أمس، شخصيا، إلى ملعب نيلسون مانديلا للوقوف على مدى جاهزية الأرضية.

وبعد التشاور مع المسؤولين عن الملعب وعن صيانة الأرضية ووجود بعض التحفظات بشأن جاهزيتها بصفة نهائية، خاصة في ظل المخاوف من تضررها وعودتها لحالتها السابقة منذ أسابيع، تم اتخاذ قرار بالسماح للاتحاد بإجراء المباراة بهذا الملعب.