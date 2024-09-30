مستغانم: يوقع بضحاياه بواسطة الذكاء الاصطناعي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من الإطاحة بشخص، يبلغ من العمر 29 سنة، المقيم بولاية مستغانم والمتهم في قضايا التهديد بالتشهير.

القضية بدأت، حسب بيان مصالح الأمن، الصادر اليوم "إثر شكاوى تقدم بها ثلاث ضحايا بخصوص تعرضهم إلى التهديد بالتشهير والابتزاز، حيث تلقى الضحايا الثلاثة اتصالات عبر تطبيقي ميسنجر وواتساب، يدعي فيها صاحبها أنه تابع لجهة أمنية مخول له حماية الأطفال من الجرائم، وأنه يملك مقاطع فيديو مخلة للضحايا سيقوم بنشرها وإرسالها لعائلة ومعارف الضحايا في حالة عدم تسديدهم لمبالغ مالية يحددها هو".

وأضاف البيان "التحريات الإلكترونية التي باشرتها عناصر ذات الفرقة، بالاستعانة بمختلف التقنيات، مكنت من تحديد مكان المشتبه فيه مع توقيفه، كونه كان يستعمل في كل مرة أرقاما هاتفية مسجلة بأسماء أشخاص ليس لهم صلة بالقضية، التحريات مع المشتبه فيه أفضت إلى أنه كان يستهدف ضحاياه ويختارهم باحترافية، ليقوم بعدها بإرسال لهم طلب صداقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باسم مستعار لفتاة قاصرة، وبعد قبول الطلب، يعمد إلى فتح مكالمة فيديو، على ألا يظهر هو، بل يقوم بإظهار فتاة قاصرة بواسطة تطبيق الذكاء الاصطناعي".

ويقوم بعدها "بتسجيل الضحية في وضعيات مخلة، ويتصل بعدها بالضحايا بعد فتحه حسابات وهمية بأسمائهم وصورهم، مهددا إياهم بإرسال فيديوهاتهم المخلة إلى معارفهم وأفراد عائلتهم، في حالة عدم تسديد المبالغ المالية المحددة من طرفه، كما يوهمهم بأنه تابع لهيئة نظامية مهامها حماية الأطفال"، حسب بيان مصالح الأمن.

تجدر الإشارة إلى أنه عند توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه، بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور على عدة هواتف ذكية ولوحات رقمية، كان المشتبه فيه قد خرب شاشاتها عمدا لطمس معالم الجريمة.