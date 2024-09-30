علامة "يوتونغ" تعرض حافلاتها

عززت العلامة الصينية المتخصصة في صناعة الحافلات "يوتونغ" تواجدها في السوق الجزائرية، من خلال العرض الرسمي للنماذج الجديدة لحافلاتها.

وخلال الاحتفالية المنظمة، ليلة أمس الأحد، بالعاصمة، كشفت العلامة الصينية عن طرازات جديدة، من المنتظر أن تدخل السوق الوطنية، ويتعلق الأمر بـ C12PRO، وZK6126HG، وD7، وC9، التي تعوّل عليها الشركة لتلبية بشكل مثالي احتياجات السوق الجزائرية، وتقدم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة تتماشى مع المتطلبات المحلية.

وتهدف علامة "يوتونغ" إلى المساهمة في تطوير شبكة النقل العمومي في الجزائر، بالاعتماد على خبرتها العالمية وابتكاراتها التكنولوجية.

ويستفيد الزبائن، حسب التوضيحات المقدمة من ضمان لمدة 10 سنوات ضد التآكل الهيكلي، بالإضافة إلى المزايا الأخرى، على غرار قدرة استيعاب إلى غاية 51 راكبا، وتحتوي على حجرة أمتعة قادرة على احتواء 75 حقيبة، مقاس 24 بوصة.