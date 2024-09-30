الشرطة توجه نداء للجمهور

جاء في بيان لمصالح الأمن بولاية بجاية، اليوم الإثنين، نداء للجمهور بخصوص شخصين متورطين في النصب والاحتيال.

وذكر النداء: "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة (مجلس قضاء بجاية)، الناص على توجيه نداء للجمهور، في قضية سرقة الأموال وخيانة الأمانة عن طريق النصب والاحتيال المتابع فيها المشتبه فيهما "ب. ك" و"م.ب".

وفي هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية بجاية "نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لسالفي الذكر، أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال، التوجه إلى مصالح أمن دائرة خراطة، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".