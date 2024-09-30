أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

وبحلول الساعة 05:55 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 1.56%، لتصل إلى 73.10 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر، بنسبة 1.48%، لتصل إلى 69.19 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة "الطاقة".

وتكبد الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط)، خلال الأسبوع الماضي، خسائر أسبوعية بنسبة 3.3% و3.9% على التوالي، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في طمأنة المستثمرين بالسوق.