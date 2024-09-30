البليدة: تفكيك شبكة تتاجر في المهلوسات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن البليدة، من تفكيك شبكة تحترف الاتجار بالمؤثرات العقلية، تتكون من 8 أفراد، مسبوقين قضائيا، تم القبض على 6 منهم، فيما تمكن عنصران من الفرار.

وحسب بيان مصالح الشرطة، صادر اليوم، مكنت العملية أيضا من حجز كمية هامة من المهلوسات، زادت عن 31 ألف قرص من مختلف الأنواع، ووصفات طبية مزورة، وبطاقات هوية ومبالغ مالي، ولم تشر مصالح الأمن متى تم عملية التوقيف.

القضية تعود، حسب المصدر نفسه، إلى "توقيف عناصر الأمن الحضري الخامس في بوعرفة، مركبة للاشتباه في سائقها ومرافقه، خلال حاجز أمني، وتم العثور خلال التفتيش على أزيد من 600 قرص مهلوس، وبطاقات هوية ووصفات طبية، ومبالغ مالية".

ليتم على إثرها توسيع التحقيق، ليكتشف المحققون، أن هناك شبكة منظمة تحترف تجارة الممنوعات، وتم التوصل إلى مخزون هام لتلك المؤثرات، زاد عددها عن 31 ألف وحدة، و30 وصفة طبية مزورة، و20 بطاقة تعريف، تضاف إلى 13 بطاقة تم حجزها سلفا، ومبلغ مالي زاد عن 20 مليون سنتيم.