هل سيعود محرز إلى ليستر؟

من الممكن أن يعود الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى فريقه السابق ليستر سيتي، بحسب ما جاء في موقع إخباري إنجليزي.

فوفقا لمعلومات نشرها الموقع الإلكتروني "الدايلي مايل"، فإن ليستر سيتي الناشط في بطولة "البريميرليغ" يخطط ويعمل لأجل عودة عدد من نجومه السابقين في صورة رياض محرز، وأيضا لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، الناشط بدوره في البطولة السعودية مع نادي الاتحاد.

وكان رياض محرز قد حمل ألوان ليستر سيتي لأربعة مواسم خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2018، وحقق معه الصعود إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يحقق لقب "البرميرليغ" سنة 2016، ومعه لقب أفضل لاعب في ذلك الموسم هناك.

وبعد خمسة مواسم مع مانشستر سيتي، انتقل قائد "الخضر"، صيف 2023، إلى صفوف الاتحاد السعودي، بعقد يمتد إلى صيف 2027، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، و52 مليون أورو، كراتب سنوي، وهي امتيازات مالية سيكون من المستحيل للنادي الإنجليزي توفيرها للنادي السعودي أو للاعب على حد سواء، الأمر الذي يجعل تجسيد رغبة "الثعالب" في استرجاع نجمهم الجزائري مهمة في غاية التعقيد.