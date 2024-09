Mahrez retrouvera-t-il son ancien club Leicester ?

Il est possible que l'international algérien, Riyad Mahrez, retrouve son ancien club, Leicester City, selon un site d'information anglais.

D'après des informations publiées sur le site "Daily Mail", Leicester City, qui évolue en Premier League, travaille pour faire revenir plusieurs de ses anciennes stars, dont Riyad Mahrez et également le milieu de terrain français N'Golo Kanté, qui joue actuellement en Arabie Saoudite avec le club d'Al-Ittihad.

Riyad Mahrez a porté les couleurs de Leicester City pendant quatre saisons, entre 2014 et 2018, durant lesquelles il a contribué à sa qualification en Premier League avant de remporter le titre en 2016, ainsi que le prix du meilleur joueur de la saison.

Après cinq saisons avec Manchester City, le capitaine des "Fennecs" a rejoint Al-Ittihad en Arabie Saoudite à l'été 2023, avec un contrat courant jusqu'en 2027, pour un transfert de 30 millions de livres sterling et un salaire annuel de 52 millions d'euros. Ces conditions financières rendent difficile la possibilité pour Leicester de récupérer son ancien joueur, étant donné l'écart considérable entre les offres des clubs saoudiens et anglais.