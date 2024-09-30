"الجزائر لن تنجر وراء التصريحات الوضيعة"

انتقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، تصريحات "غير لائقة" صدرت عن ممثل دولة مجاورة (للمتحدث باسم الحكومة المالية المدعو مايغا)، ووصفها بأنها "كلام وضيع" لا يليق بمكانة الأمم المتحدة.

وأكد عطاف، خلال كلمته أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79، أن الجزائر لن تنجر وراء مثل هذه التصريحات، مشددًا على أن بلاده ستظل ترد بلغة "مؤدبة وراقية" تعكس الروابط العميقة التي تجمع الجزائر بدول وشعوب المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تتمتع بإرادة صلبة، وتواصل مد يدها لجميع أشقائها في المنطقة لبناء شراكة تقوم على الأمن والاستقرار والرفاه للجميع.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أحمد عطاف، تضامن الجزائر الكامل مع دول وشعوب المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في الساحل جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الجزائر وشمال إفريقيا. وقال: "الجزائر تؤمن أن استقرار المنطقة مرتبط بتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الفقر، والتصدي لظواهر الإرهاب والتغيرات المناخية التي تؤثر بشدة على المنطقة".