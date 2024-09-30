أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، أن الجزائر تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي للوصول إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وخلال كلمته أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79، قال عطاف: "نحن نؤكد أن ظاهرة الاستعمار في الصحراء الغربية مصيرها الزوال، مهما طال الزمن أو قصر، وأن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ستجد طريقها إلى النفاذ عاجلاً أم آجلاً".

وشدد الوزير على أن "الجزائر لا تقبل بأي محاولات لفرض الأمر الواقع، مؤكداً أن الشعب الصحراوي سيظل متمسكًا بحقه في تقرير مصيره، وأن الجزائر ستظل تدعم حقوقه".

وبالنسبة للوضع في ليبيا، أكد عطاف ضرورة الإسراع في معالجة آفة التدخلات الخارجية التي تستنزف مقدرات البلد وتعمق الانقسامات بين أبنائه، قائلا: "لا يمكن لليبيين أن يتوحدوا ويحققوا المصالحة الوطنية إلا عبر إنهاء هذه التدخلات الخارجية"، مؤكدا على "دعم الجزائر للشعب الليبي في سعيه نحو تنظيم انتخابات حرة وتحقيق التوافق الوطني الذي يمهد لبناء ليبيا موحدة ومستقرة.

على صعيد القارة الإفريقية، شدد الوزير على أن "الجزائر تتطلع إلى تحقيق حلول إفريقية المنشأ للتنمية المستدامة وحل النزاعات". وقال: "إفريقيا بحاجة إلى حلول محلية تطورها بنفسها وتعتمد على إمكاناتها الداخلية لإخماد فتيل الصراعات وتحقيق الاستقرار". مشيرا إلى "أهمية استثمار إفريقيا في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، ومواصلة العمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية في النظام المالي العالمي".