عون يأمر بالإسراع في تسجيل الأدوية

أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بـ "الإسراع في تسجيل الأدوية عبر المنصة الرقمية وضرورة تطوير المنصة أكثر لتسهيل عملية التسجيل، ومعالجة جميع الملفات في أقرب الآجال، حيث تم دراسة ومعالجة 2708 ملف وتحرير 1568 حصة من الأدوية منذ بداية شهر جانفي 2024 إلى نهاية شهر أوت.

توجهيات الوزير، جاءت اليوم في لقاء مع المدراء المركزيين ومدراء الملحقات الجهوية لقسنطينة ووهران عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على هامش الزيارة التفقدية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالشراقة.

وشدد المسؤول الأول على قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني أيضا على ضرورة متابعة جميع الملحقات الجهوية، خاصة ما تعلّق بتكوين العمال في مختلف التخصصات والذي يعتبر من بين الخطوات الهامة لبلوغ الهدف الأساسي وهو تحقيق الجودة والنوعية.

وكانت الزيارة المندرجة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها عون لمختلف المجمعات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع، فرصة لمعاينة المخبر الذي يعد من أبرز المخابر في إفريقيا والذي سيشرع في الخدمة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم. وتبلغ مساحته 1200 متر مربع ويضم 7 وحدات، حيث سيجهز بأحدث التكنولوجيات والذي سيقوم بمراقبة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية واللقاحات.