سونلغاز تشرع بشكل استعجالي في تنفيذ هذا المخطط

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، اليوم، على ضرورة انطلاق شركة السويدي إلكتريك وبشكل استعجالي في تنفيذ مخطط العمل الجديد، خاصة فيما يتعلّق بتوفير الطلبيات الأخيرة التي من شأنها المساهمة في التحضير لصيف 2025.

تصريح عجال جاء خلال استقباله وفدا من الإطارات الرئيسية المسيرة في شركة السويدي إلكتريك الجزائر وعلى رأسهم المدير العام مصطفى الحلواني، حيث اعتبر المسؤول الأول على سونلغاز هذا الأمر أولوية حاليا في ملف التعاون بين الطرفين، لينتقل بعدها إلى اقتراح العمل على تعميق الشراكة بين السويدي إلكتريك وسونلغاز، من خلال ذراعها الصناعي المتمثل في الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (سايغ)، وهي الشراكة التي يراهن عليها مراد عجال، في فتح آفاق تصدير منتوجات (سايغ)

واتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على تعيين فريق عمل من التقنيين لمباشرة العمل على كل النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وذلك لتسريع وتيرة الإنجاز، بينما اغتنم مراد عجال الفرصة ليثني على مستوى أداء شركة السويدي وتنفيذها لالتزاماتها تجاه سونلغاز، لاسيما فيما يتعلّق بتوفير الكوابل والمعدات الكهربائية.

ومن جانبه، شكر مصطفى الحلواني مستوى الدعم الذي توليه سونلغاز لشركة السويدي إلكتريك، وهو الدعم الذي اعتبره ذات المسؤول واحد من أسباب النجاح الذي يحققه مجمع السويدي في الجزائر وخارجها من جهة أخرى، واستعرض جملة من التوجهات الجديدة لمجمعه خاصة فيما يتعلق بالمشروع الكبير الذي يسعى إلى إنجازه في الجزائر، والذي يتطلب، حسبه، مرافقة سونلغاز خاصة من حيث تموينه بالطاقة بالنظر إلى أهميته القصوى، سيما في مجال توفير فرص جديدة للعمل ورفع قيمة صادرات الجزائر نحو الخارج.