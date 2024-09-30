القسام يفتك بجنود الصهاينة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الإثنين، عن تنفيذها كمين مركب، استهدفت فيه عناصر الجيش الصهيوني في منطقة الفخاري بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان صحفي، إن "مجاهديها تمكنوا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة "ميركفا" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بالعبوات الناسفة وقذائف "الياسين 105" وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح"، فيما أضاف البيان أن "المجاهدين رصدوا هبوط طيران الاحتلال المروحي لإخلاء القتلى والجرحى".

وقالت مصادر ميدانية لـ "شبكة قدس" الفلسطينية، إن "عمليات الإخلاء مستمرة لجنود الاحتلال الذين وقعوا في كمين محكم نفذته كتائب القسام في منطقة الفخاري شرق خان يونس".

وأكدت المصادر الميدانية أن "مدفعية الجيش الصهيوني أطلقت قنابل دخانية للتغطية على عمليات الإخلاء الخاصة بنقل جنودها من كمين محكم للمقاومة في منطقة الفخاري، فيما أظهرت إحدى الصور إطلاق الاحتلال للقنابل الدخانية بشكلٍ مكثف في منطقة الكمين".

وتستمر كتائب القسام مع باقي فصائل المقاومة في قطاع غزة، في التصدي للعدوان الصهيوني على القطاع في يومه الـ360 على التوالي، موقعةً القتلى والجرحى في صفوف جيشه الهمجي من خلال عملياتٍ عسكرية متنوعة بين الكمائن وعمليات القنص والاشتباكات المباشرة.