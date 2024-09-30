بعثة طبية متخصصة ستجوب ولايتي برج باجي مختار وعين قزام

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الإثنين، على إرسال بعثة طبية متخصصة مدعمة بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، عقب ظهور حالات دفتيريا وملاريا، في ولايتي برج باجي مختار وعين قزام، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وفي عملية مشتركة بين وزارة الصحة والمديرية العامة للحماية المدنية، -وفق البيان- أشرف "وزير الصحة، بالقاعدة الجوية لبوفاريك في البليدة على إرسال بعثة طبية متكونة من 60 عضوا من أطباء وشبه طبيين من وزارة الصحة والحماية المدنية مدعمة بأدوية ولقاحات ومستلزمات طبية الضرورية من وسائل الحماية اللازمة، كما تم إرسال 11 سيارة إسعاف ستجوب ولايتي برج باجي مختار وعين قزام".

وأكد بيان الوزارة أن "جميع الحالات يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها وأنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستوى المركزي".

للإشارة فقد تسببت الدفتيريا الوافدة إلى ولايات الجنوب في وفاة عدد من الأشخاص ودخول العديد من سكان ولايات أقصى الجنوب إلى المستشفيات بعد أن أرسلت وزارة الصحة بأمر من رئيس الجمهورية فرق طبية مختصة وأدوية إلى الولايات المتضررة من هذا الوباء الوافد من دول الجوار.