الجزائر تنافس على لقب قارئ العالم العربي

ستشارك الجزائر، من بين 10 دول أُخرى، في منافسة لقب قارئ العالم العربي، وهذا بين 11 و12 أكتوبر المقبل، في إطار مسابقة "اقرأ" النسوية للقراءة، حيث ستمثل الجزائر مرام محمد صدوقي، في الحفل الختامي المزمع تنظيمه في مركز "إثراء" بالظهران في السعودية.

وحسب بيان للهيئة المنظمة، فإنّ "عدد المشاركين في هذه الدورة بلغ 106 آلاف مشاركة ومشارك من جميع الدول العربية، تأهل منهم للتصفيات النهائية عشرة مشاركين من سبع دول، هي: الجزائر، السعودية، سوريا، المغرب، تونس، مصر والعراق، حيث سيقدمون عروضهم الختامية للمنافسة على لقب "قارئ العام"، على أن يُتاح للجمهور التصويت لاختيار الفائزة أو الفائز بجائزة الجمهور".

وأضاف المصدر أن "مراسم الحفل ستشهد مشاركة عشرة قرّاء من العالم العربي في مسار النصوص الختامية، وثمانية قرّاء في مسار المناظرات، على أن يشهد الحفل مشاركة فائزيْن بجائزة نوبل للآداب، هما: الدكتور عبد الرزاق قرنح، الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2021، وأولغا توكارتشوك، الفائزة بجائزة نوبل للآداب عام 2018، مع حضور مجموعة واسعة من القرّاء والكتّاب والأدباء في العالم العربي ضمن برنامج ثقافي مصاحب يتضمن لقاء مع الناقد السعودي عبد الله الغذامي، حوارا مع الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، وعرضا شعريا لمحمد عبد الباري، بالإضافة إلى معرض الكتبية لمقايضة الكتب، وعدد من منصات توقيع الكتب".

وفي تصريح إعلامي، قال المستشار الثقافي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) طارق الخواجي: "تُعد مسابقة "اقرأ" مثالا ساطعا على دور "إثراء" الرائد في تعزيز القراءة بوصفها إحدى أهم وسائل الإثراء المعرفي للأجيال القادمة، وهي تجربة صانعة للتحول، تعمل على رفع مهارات المشاركين في البحث، القراءة، الكتابة، التحرير، النشر والتحدث أمام الجمهور".

ويشار إلى أنه على مدى تسع سنوات، شارك في مسابقة "اقرأ" أكثر من 225 ألف مشارك، 48 ألف ساعة من المحتوى التعليمي وأكثر من 600 متحدث من 30 د

ولة.