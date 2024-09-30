لبنان .. توغل بري صهيوني وشيك

كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن عملية صهيونية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين صهاينة قولهم "نستعد لغزو بري وشيك يركز على القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان".

وأكد المسؤولون أن "الهدف من التوغل البري هو تطهير الحدود والسماح بعودة عشرات آلاف السكان".

وذكرت ذات المصادر أن التوغل البري سيسبقه قصف جوي على مواقع حزب الله جنوبي لبنان.

وتابعت أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية".

من جهته، ذكر مسؤول أمريكي لـ "سي.بي.إس" أن العملية الصهيونية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كما أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الصهيوني في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وحسب قناة "الجزيرة" قصفت المدفعية والدبابات الصهيونية بلدات الخيام وكفركلا والوزاني في الوقت الذي قرر فيه جيش الاحتلال إقامة منطقة عسكرية مغلقة شمالي فلسطين المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن مصدر عسكري أن قصفا مكثفا من مدفعية الجيش من منطقة المطلة نحو الخيام جنوبي لبنان.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي أن الكيان الصهيوني نشر 5 ألوية على الحدود، لكن لا يتوقع أن تتحرك جميعها.

وأضاف المسؤول الرفيع أن الكيان بدأ بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز، مشيرا إلى أن العملية الصهيونية بلبنان قد تبدأ الليلة وتستمر أياما لا أسابيع ضمن نطاق محدود.