إطلاق عملية تلقيح واسعة في ولايات جنوبية

ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، لقاء تنسيقيا حول الوضعية الصحية في الولايات التي عرفت ظهور حالات الديفتريا والملاريا، واستمع الوزير لتقارير تفصيلية حول الأوضاع الصحية في الولايات المعنية والإجراءات والتدابير المتخذة.

وأسدى سايحي -حسب بيان وزارة الصحة- مجموعة من التعليمات التي "تقضي بضرورة الإرسال الفوري لكميات إضافية من أدوية الملاريا واللقاحات والأمصال المضادة للدفتيريا وذلك لضمان التكفل العاجل والتام بالحالات المسجلة مع العلم أن الصيدلية المركزية للمستشفيات قامت أمس بإرسال كمية معتبرة من الأدوية المضادة للملاريا إلى ولايتي تمنراست وبرج باحي مختار".

ووفق ذات المصدر فقد أمر الوزير خلال ذات الاجتماع، الذي جرى بحضور إطارات من الإدارة المركزية إلى جانب المدراء العامين لكل من معهد باستور الجزائر، الصيدلية المركزية للمستشفيات، المعهد الوطني للصحة العمومية، بتسخير كل الإمكانات الضرورية واللوجستية لتسهيل عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية مع العمل على تدعيم هذه الفرق بالموارد البشرية اللازمة عن طريق استقدامها من المناطق المجاورة للولايات المتضررة.

كما أمر الوزير بتخصص جناح مخصص للتكفل بالحالات البسيطة التي لا تستدعي المكوث بالمستشفيات على مستوى الولايات التي عرفت ظهور هذه الأمراض في حين أمر بتحويل الحالات الخطيرة إلى مختلف المؤسسات الصحية المتواجدة بولاية تمنراست لتلقى العلاج اللازم وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها إلى غاية الشفاء التام.

وزير الصحة أمر أيضا بتلقيح جميع الفئات من المواطنين والقاطنين بما فيهم الأطفال على مستوى الولايات المتضررة مع إخضاع الملقحين سابقا لجرعة استدراكية كإجراء احترازي ووقائي.

وطالب الوزير من خلية اليقظة التي تم تنصيبها بمجرد ظهور المرض بضرورة إعداد تقارير يومية حول الوضعية الصحية من أجل معرفة التطورات الحاصلة.