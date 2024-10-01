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العالم

"لبنان يواجه أخطر المحطات في تاريخه"

1 أكتوبر 2024 ()

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إنّ لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح قرابة مليوني شخص بسبب الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على لبنان.

وأضاف ميقاتي، خلال اجتماع مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الصهيوني على لبنان، أن "الحكومة تعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين".

وثمّن ميقاتي الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، والدول العربية والدول الصديقة، موجها نداء لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهود لبنان في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين.

وأطلق الجيش الصهيوني عملية برية في لبنان، وقال المتحدث العسكري إن العملية تستهدف البنى التحتية لحزب الله قرب الحدود.

وقال الجيش الصهيوني إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي، وطلب إخلاء مناطق بجنوب لبنان. وتزامنت تلك التطورات مع إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه شمال دولة الاحتلال، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

 

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