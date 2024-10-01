"كلاسيكو" رقم 121 بأهداف متباينة

تتوجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب حسين آيت احمد بتيزي وزو الذي سيحتضن مباراة تقليدية، ينشطها فريق شبيبة القبائل وضيفه مولودية الجزائر، في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى.

يحتضن ملعب حسين آيت احمد بتيزي وزو اللقاء التقليدي رقم 121 بين "الكناري" و"العميد"، لأول مرة على أرضية الصرح الرياضي الجديد الذي استفاد منه فريق شبيبة القبائل.

وبغض النظر عن خصوصية اللقاء، سيدخل الفريقان هذا "الكلاسيكو" بأهداف متباينة، حيث تسعى الشبيبة بقيادة مدربها عبد الحق بن شيخة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد تدشين البطولة بانتصار على الصاعد الجديد أولمبي أقبو، في حين يريد حامل اللقب تدارك تعثر الجولة الثانية، عندما اكتفى بالتعادل في ميدانه أمام أتلتيك بارادو دون إقناع.

ويريد رفقاء المهاجم المتألق بوعالية إعادة سيناريو اللقاء السابق، لا سيما وأن جماهير الشبيبة كانت في الموعد وصنعت أجواء خرافية في مدرجات الملعب الجديد وأعطت دعما بسيكولوجيا كبيرا للاعبين، من أجل تسجيل بداية مثالية في البطولة.

وبالنظر إلى توفر كل عوامل النجاح، لم يتوان "الجنرال" في الكشف عن نواياه مبكرا في لعب الأدوار الأولى هذا الموسم، رغم اعترافه أنه من الصعب الحديث عن المستوى الحقيقي لأي فريق في الجولات الأولى.

وينتظر أن يحدث بن شيخة تغييرات على الخط الأمامي في مباراة اليوم، نظرا لعدم اقتناعه بالمستوى الذي قدمه المهاجمون، خاصة الأداء الذي قدمه البوركينابي جبريل واتارا أمام أولمبي أقبو. وسيفاضل بن شيخة بين بركاني والكونغولي بواليا الذي كان في دكة البدلاء في المباراة السابقة.

فرصة بوميل للتخلص من الضغط

كما سيدخل فريق مولودية الجزائر المباراة التقليدية أمام شبيبة القبائل بشعار "الهزيمة ممنوعة"، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها جمهور العميد للمدرب أمير بوميل، على خلفية تعادله أمام نادي بارادو.

وعاش التقني الفرنسي ضغطا رهيبا جعله يشعر أن مكانته في "خطر"، وعليه فإن العودة بنتيجة إيجابية من تيزي وزو ستفتح له صفحة جديدة مع مشجعي المولودية وتقطع الطريق أمام الذين يريدون رأسه في المولودية.

وبعد تركيزه على الاسترجاع والتخلص من الإرهاق، درس بوميل رفقة لاعبيه طريقة لعب الشبيبة وحضر خطة هجومية لمباغتة الـ"كناري" في عقر داره، حيث عمد على تصحيح الأخطاء الهجومية، في ظل غياب النجاعة لدى صاحب اللمسة الأخيرة، مثلما قال في تصريحاته بعد مواجهة بارادو.

وينتظر أن يحدث بوميل تغييرات على التشكيلة مرة أخرى، بعد انتقادات لاذعة طالت خياراته في اللقاء السابق. كما أن لعنة الإصابات التي تطارد لاعبيه، أخلطت حسابات مدرب المولودية، حيث يتواجد كل من دراوي وبن خماسة وبوشريط وبايزيد ومزياني تحت طائلة الإصابة.