الجزائر قبلة المؤسسات الناشئة الإفريقية

كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، اليوم الثلاثاء، أن الطبعة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة، شهر ديسمبر المقبل، سيتم فيه التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال واضح إن الملتقى الذي يحمل شعار "إعادة بناء إفريقيا استنادا إلى الذكاء الاصطناعي"، "ينتظر خلاله مشاركة 20 ألف فاعل منهم خبراء أفارقة في المجال"، مضيفا أن "المؤتمر هو فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الناشئة الجزائرية والمستثمرين الأفارقة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "إنجاز مشروع استحداث مناطق تكنولوجية حرة خاصة بالمؤسسات الناشئة يسير في وتيرة متقدمة بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، حتى يتسنى تأطير نشاط المؤسسات وتحديد أنواع التكنولوجيا التي يتم استغلالها من طرفها بشكل دقيق".

وأكد واضح أنه يجري التنسيق بين وزارة المؤسسات الناشئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء أقطاب تكنولوجية جامعية تحتوي على حاضنات أعمال خاصة، تضاف إلى 130 حاضنة أعمال في الجزائر تركز على عدة مجالات.