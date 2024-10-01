بيان هام من وزارة الداخلية بخصوص الحج

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ انطلاق التسجيلات في القرعة لموسم الحج 1446هـ/ 2025م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملية التسجيل ستنطلق يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 إلى غاية يوم الأحد 27 أكتوبر، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. ك

ما يتعين، حسب البيان، "على المترشحين، الذين يستوفون الشروط المذكورة في الملحق، الشروع في إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.interieur.gov.dz، أو على مستوى البلديات للمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات بيومترية".

كما دعت الوزارة المترشحين المعنيين إلى الحرص على تقديم بيانات صحيحة ودقيقة قبل تأكيد عملية التسجيل.