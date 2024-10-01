حجز كوكايين في وهران

حجزت مصالح الجمارك بوهران كمية معتبرة من الكوكايين ومبالغ بالعملتين الوطنية والأجنبية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء.

وأوضح نفس البيان أنه "في إطار التنسيق الميداني بين الفرق الجمركية العملياتية والأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران - الخارجية، في نشاط عملياتي مشترك مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من حجز 3 كلغ و556 غرام من الكوكايين".

وأضاف البيان: "كما تم حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية قيمتها 500.000 دج و9000 أورو من عائدات الترويج، وكذا وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في 4 سيارات سياحية ودراجة نارية، مع توقيف 4 أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة".