بعثة برلمانية للوقوف على الوضع الوبائي في الجنوب

حلّت، صبيحة اليوم الثلاثاء، بعثة استعلامية عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، بولاية تمنراست، للوقوف على تطور الوضعية الوبائية، على إثر تفشي الملاريا والدفتيريا بعدد من ولايات الجنوب.

وستقوم البعثة، التي يرأسها رئيس اللجنة البرلمانية، السعيد حمسي، بمتابعة جهود التحكم في الوضع الوبائي بتمنراست، وكذا بولايتي عين ڤزام وبرج باجي مختار اللتين تشهدان انتشارا مقلقا للوباء.

واستهلت البعثة عملها الاستعلامي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني، انطلاقا من مستشفى تمنراست، صبيحة هذا اليوم.

ومن جهتها، سارعت وزارة الصحة لإرسال كميات إضافية من أدوية الملاريا واللقاحات والأمصال المضادة للدفتيريا إلى مناطق انتشار الوباء لمحاصرته.

وأمر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس الإثنين، بتسخير كل الإمكانيات الضرورية واللوجستية لتسهيل عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية، مع العمل على تدعيم هذه الفرق بالموارد البشرية اللازمة، عن طريق استقدامها من المناطق المجاورة للولايات المتضررة.

وتشهد الولايات المذكورة، منذ عدة أيام، انتشارا واسعا لوباء حمى المستنقعات.