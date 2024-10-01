شهادة إحصاء لإثبات نشاط الفلاحين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا إصدار شهادة الإحصاء الفلاحي، التي ستكون بمثابة وثيقة رسمية تثبت نشاط الفلاح.

وأوضح الوزير، خلال إعطائه إشارة انطلاق عملية الحرث والبذر لموسم 2024-2025 من ولاية سطيف، أنه "يتم العمل حاليا من أجل رفع التحدي والعمل بأوامر رئيس الجمهورية بسقي مليون هكتار، إضافة إلى مليون و600 ألف هكتار الحالية"، مشيرا إلى أن الهدف هذا الموسم، هو العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح الصلب".

وأضاف شرفة، خلال تصريح للصحافة الوطنية، أنه يتم حاليا أيضا "تخصيص طاقات تخزين إضافية تقدر بـ5 ملايين طن بإنجاز 30 صومعة إستراتيجية و350 مركز جواري للتخزين".

وكشف الوزير، في معرض حديثه، أن قطاعه يرتقب تحقيق أهداف مسطرة خلال هذا الموسم بزرع 160.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بمختلف أنواع الحبوب، إضافة إلى 4.045 هكتار من البقول الجافة، مع تخصيص 9 نقاط خاصة لبيع البذور من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة موزعة عبر تراب الولاية، ونقطة بيع واحدة خاصة بـ cassap بسطيف.

وبخصوص برنامج الدولة لتدعيم الري التكميلي للحبوب، أكد وزير الفلاحة أن "المساحة المبرمجة للسقي خلال هذا الموسم قدرت بـ12.000 هكتار، في وقت تطمح الولاية لزيادة هذه المساحة بـ1.500 هكتار إضافية، من خلال حفر أنقاب ارتوازية، وتخصيص 1.5 مليون م3 من مياه السقي عن طريق مشروع التحويلات الكبرى".

ومن جهة أخرى، استغل الوزير زيارته التفقدية رفقة والي سطيف، لإعطاء إشارة انطلاق "السنة الخضراء" بمحاذاة جامعة محمد لمين دباغين، وهي المبادرة التي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء بالولاية، حيث تم برمجة غرس 18.000 شجيرة على مستوى مدينة سطيف.