بيتكوفيتش يستكشف ملعب حسين آيت أحمد

من المقرر أن يسجل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حضوره، عشية اليوم، في ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، لحضور القمة المرتقبة التي ستجمع شبيبة القبائل بمولودية الجزائر، بداية من الساعة 18:00.

وستكون المناسبة فرصة مواتية للناخب الوطني وطاقمه للوقوف على مستوى واستعدادات عدد من اللاعبين المميزين الذين يضمهما الفريقان، وأيضا لاستكشاف الملعب الذي بات مرشحا لاحتضان مباراة الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي ستجمع "الخضر" بمنتخب ليبيريا يوم 19 نوفمبر المقبل.

وسيعلن بيتكوفيتش، يوم الخميس المقبل، على هامش الندوة الصحفية التي سيعقدها بقاعة المؤتمرات لملعب نيلسون مانديلا، عن قائمة المنتخب التي ستشارك في معسكر شهر أكتوبر، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الطوغو، الأولى بعنابة يوم 10 أكتوبر الجاري، والثانية يوم 14 من نفس الشهر، بالعاصمة الطوغولية، لومي، وهذا في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات "كان" 2025.