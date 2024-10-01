فاجعة جديدة في الملاعب الجزائرية

شهد ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو صبيحة اليوم، فاجعة جديدة، بعد وفاة أحد عمال مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، المدعو مزاري الوناس، خلال عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

وقال مصدر عليم إن الضحية ، كان يشرف على إحدى نقاط بيع التذاكر لملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو والتي شهدت منذ سهرة إمس إقبالا قياسيا للجمهور، تعرض لأزمة قلبية حادة تسببت في وفاته قبل الوصول إلى المستشفى.

وسارع والي ولاية تيزي وزو، جيلالي دومي لتقديم التعازي لعائلة الفقيد فيما طلبت إدارة شبيبة القبائل من رابطة كرة القدم المحترفة الترخيص من أجل الوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد قبل انطلاق مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر هذا المساء.

هذا وكان أنصار فريق شبيبة القبائل قد اشتكوا من العملية البدائية لبيع التذاكر الخاصة بمباراة القمة على مستوى النقاط الثلاث للبيع، التي تم تحديدها في كل من ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، وملعب بوكرسي بعزازڤة، وقاعة OMS بذراع الميزان، والتي رافقتها فوضى عارمة بسبب الإقبال الكبير للجمهور (العشرات قضوا ليلة أمس أمام نقاط البيع) والتي أدت لاحقا لظهور المضاربين، الذين ساهموا في ارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء إلى عشرة أضعاف عن سعرها الأساسي، لتقفز من 500 إلى 5000 دينار.

ويبقى السؤال مطروحا بخصوص لجوء مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو إلى هذه العملية البدائية، بعيدا عن خيار البيع الإلكتروني للتذاكر والبيع في منصة تذكرتي.