مشاورات بين الوزارة واتحاد التجار لضبط السوق

استقبل وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، وبحث معه الملفات المتعلقة بتموين السوق وضبطه.

وخصص هذا الاجتماع، حسبما جاء في بيان وزارة التجارة، "لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بتموين السوق، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لشهر رمضان المبارك لضمان توفير المواد واسعة الاستهلاك بأسعار مقبولة وتفادي أي نقص في الأسواق".

وفي هذا السياق، أمر الوزير، حسب نفس المصدر، "بفتح ورشات عمل متخصصة بالتعاون مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بهدف تجسيد القرارات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق، خاصة خلال الفترات الحساسة مثل شهر رمضان".

كما شدد الوزير على أهمية "الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات بفعالية وعلى أرض الواقع، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، ودعم الإنتاج الوطني".

وأكد الوزير، أيضا، على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد من أجل توزيع مختلف السلع الأساسية والتحكم في أسعارها، وتحقيق استقرار السوق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى دور الاتحاد الذي "يعمل بشكل مستمر على توعية التجار والحرفيين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، والمساهمة في الحفاظ على استقرار السوق، خدمة للمصلحة العامة".