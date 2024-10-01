معرض وطني للخضر والفواكه بالعاصمة

سيتم تنظيم المعرض الوطني للخضر والفواكه من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، تحت شعار "الإنتاج مهمتنا والجودة في صلب اهتمامنا"، حسبما أفاد به بيان للغرفة الوطنية للفلاحة، اليوم الثلاثاء.

ويهدف هذا المعرض، حسب البيان نفسه "الذي ينظم تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات، إلى التعريف بالقدرات الإنتاجية للخضر والفواكه، وتثمين جهود المهنيين في التحكم في الإنتاج كما ونوعا".

كما يرمي "إلى توفير فضاء للتبادل والتفاعل بين مختلف الفاعلين في المجال، وتعزيز صلتهم بالمتعاملين الاقتصاديين في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى إبراز المنتجين الرواد المؤهلين للتوجه بمنتجاتهم نحو الأسواق الخارجية"، حسب البيان.

ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 160 عارضا ينشطون في مجال الخضر والفواكه وكذا المنتوجات الأصيلة، يمثلون مختلف ولايات البلاد. وأشارت الغرفة الوطنية للفلاحة في بيانها إلى أهمية شعبة الخضر والفواكه الوطنية والتي استطاعت "تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل دعم السلطات العليا للقطاع الفلاحي، والتوجه أكثر فأكثر نحو التصدير في إطار مساعي الدولة لتنويع الصادرات خارج المحروقات".

ولفت البيان "إلى أن الجزائر احتلت المرتبة الثانية عربيا في إنتاج الخضر في 2023، حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".