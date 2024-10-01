حملة وطنية للوقاية من أخطار فصل الشتاء

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة وطنية للوقاية من الأخطار المتعلقة بفصل الشتاء.

وأوضحت المصالح ذاتها في بيان، أن هذه "الحملة التي تأتي هذه السنة تحت شعار: "دفء آمن وشتاء خال من الحوادث"، قد انطلقت رسميا من ولاية تيارت، على أن تشهد برنامجا ثريا ومتنوعا، يتمثل في تنظيم أبواب مفتوحة، قوافل على مستوى المجمعات السكنية التي استفادت مؤخرا من غاز المدينة، والعمل على مراقبة وتفقد أجهزة التدفئة والتوصيلات خلال العمل التحسيسي الجواري، رفقة كل الشركاء والفاعلين في المجتمع".

كما سيتم تعزيز هذا العمل التحسيسي - يضيف البيان - عبر المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، وكذا المساجد ومراكز التكوين المهني والجامعات، ناهيك عن إشراك وسائل الإعلام، من خلال تكثيف الحصص الإذاعية والتلفزية التوعوية واستغلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف المديرية العامة للحماية المدنية، من خلال هذه الحملة، إلى "إرساء الثقافة الوقائية لدى المواطن، ورفع درجة الوعي لديه حول هذه الأخطار، ولاسيما تلك المتعلقة بالفيضانات"، مشيرة إلى أن هذه الحملة "ستتواصل طيلة موسم فصل الشتاء من خلال البرامج التحسيسية المبرمجة".